FB Avrupa maçı hangi kanalda? Brann - Fenerbahçe maçı CANLI yayın bilgileri UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta zorlu Brann deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar ve yayın bilgileri…