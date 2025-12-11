FB Avrupa maçı hangi kanalda? Brann - Fenerbahçe maçı CANLI yayın bilgileri

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile deplasmanda karşılaşacak.
- Maç 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak.
- Türkiye'de maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
UEFA Avrupa Ligi’nde 6. Hafta karşılaşmaları başlıyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe, bu hafta Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Geçtiğimiz hafta sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, gruptaki dengelerin değişmemesi üzerine gözünü tamamen Brann mücadelesine çevirdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler, “Brann–Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.
İşte maçın detayları ve yayın bilgileri:
BRANN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Brann - Fenerbahçe karşılaşması 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te start alacak.
Türkiye’deki futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.
Brann - Fenerbahçe maçı canlı izle