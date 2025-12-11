Abone ol: Google News

FB Avrupa maçı hangi kanalda? Brann - Fenerbahçe maçı CANLI yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta zorlu Brann deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar ve yayın bilgileri…

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 11:58
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Maç 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak.
  • Türkiye'de maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 6. Hafta karşılaşmaları başlıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu hafta Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, gruptaki dengelerin değişmemesi üzerine gözünü tamamen Brann mücadelesine çevirdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler, “Brann–Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

İşte maçın detayları ve yayın bilgileri:

BRANN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann - Fenerbahçe karşılaşması 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te start alacak.

Türkiye’deki futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

