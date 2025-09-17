Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig’in en pahalı takımları açıklandı! İşte ilk sıradaki takım…

Trendyol Süper Lig’de yaz transfer dönemi sona erdi ve kulüpler kadrolarını güçlendirmek için önemli hamleler yaptı.

Transfer döneminin ardından Süper Lig kulüplerinin kadro değerleri de netleşti.

4 büyükler, Anadolu kulüplerine göre ciddi bir değer farkı ortaya koydu.

Peki, Süper Lig’in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte ligin kadro değeri en yüksek 10 takımı…

SÜPER LİG'İN EN PAHALI TAKIMLARI

1 - Fenerbahçe | 298.1 milyon euro

2 - Galatasaray | 296.7 milyon euro

3 - Beşiktaş | 178.3 milyon euro

4 - Trabzonspor | 99.6 milyon euro

5 - Başakşehir | 76 milyon euro

6 - Samsunspor | 49 milyon euro

7 - Çaykur Rizespor | 46.3 milyon euro

8 - Eyüpspor | 31.1 milyon euro

9 - Antalyaspor | 31 milyon euro

10 - Kocaelispor | 30.1 milyon euro