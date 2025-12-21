Gaziantep'te babasının yanında çırak olarak başlıdğı ayakkabıcılıkta, üniversitelilere ders veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi’nden destek alan ayakkabı tasarımcısı Nuri Atalay Özeren, üniversite bünyesindeki atölyede makine parkurunu genişleterek üretimi daha nitelikli hale getirdi.

Atölyede haftalık ortalama 40 çift ayakkabı üretilirken, bu ürünler şu anda yurt içi pazarda alıcı buluyor.

"MEZUN OLDUĞUM OKULDA DERS VERMEK GURUR VERİCİ"

Mesleğe babasının yanında ayakkabı ipliği temizleyerek başladığını anlatan Özeren, zamanla kendisini geliştirerek tasarım ve üretim alanında uzmanlaştığını söyledi.

Şu anda mezun olduğu okulda öğrencilere ders verdiğini belirten Özeren, şunları kaydetti:

Önce ayakkabı tasarımcısı oldum, ardından üretim sürecinde kendimi geliştirdim. Şimdi mezun olduğum okulda öğrencilerime ders veriyorum. Uygulama atölyesinde tasarım ve üretimi birlikte yapıyoruz. Öğrenciler, işi birebir uygulayarak öğrendiğinde çok daha verimli oluyor.

AMAÇ: NİTELİKLİ USTALAR VE GÜÇLÜ BİR MARKA

Geleceğin ustalarını yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Özeren, üretim kapasitesini artırmayı ve kendi markasını oluşturmayı planladıklarını belirterek, “Haftada 40 çift ayakkabı üretiyoruz. Bu sayıyı artırıp markalaşarak yurt dışına da açılmak istiyoruz.” dedi.

Üniversite ortamında ustalar yetiştirmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Özeren, mesleğini severek yaptığını ve öğrencilerinin sektörde güçlü bir yere gelmesini arzuladığını dile getirdi.

ÖĞRENCİLER UYGULAMALI EĞİTİMDEN MEMNUN

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretim Bölümü öğrencisi Ayşe Göçmen, lisede de aynı alanda eğitim aldığını belirterek, Özeren’in kendileri için önemli bir rol model olduğunu söyledi:

Nuri hocamdan ilham alıyorum. Bize her türlü desteği sağlıyor. Burada çizim, tasarım ve üretimi birlikte yapıyoruz. Yemeni, spor ve bot ayakkabılar üretiyoruz. Mesleğimde çok iyi bir noktaya gelmek istiyorum.

"MESLEĞİMİZİ NE KADAR İLERİ TAŞIRSAK O KADAR İYİ"

Öğrencilerden Mustafa Döndü ise aldıkları eğitimin kendileri için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, “Hocamızın bilgi ve birikiminden faydalanıyoruz. İleride tasarımcı olmak istiyorum. Mesleğimizi ne kadar ileri taşıyabilirsek ülkemiz adına o kadar faydalı olur.” ifadelerini kullandı.