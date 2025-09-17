Gardırobun içine alüminyum folyo koyun, o sorundan kurtulun

Soğuk ve kuru havalarda giysilerde biriken statik elektrik, günlük yaşamı zorlaştırabiliyor.

Pantolonların bacaklara yapışması, kazakların saçları kabartması veya kapı kollarına dokununca oluşan küçük elektrik çarpmaları sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, bu problemi çözmenin en pratik yollarından birinin alüminyum folyo olduğunu belirtiyor.

GARDIROBA BİRKAÇ YAPRAK KOYUN

Birkaç yaprak alüminyum folyoyu top haline getirip gardırobun veya çekmecelerin köşelerine yerleştirin.

Folyonun metal yapısı, kıyafetlerde biriken elektriği üzerine çekiyor ve yükü nötralize ediyor.

Sonuç olarak giysiler daha doğal bir görünüme kavuşuyor ve elektriklenme sorunu ortadan kalkıyor.