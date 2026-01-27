Abone ol: Google News

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 00:09
  • Gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
  • Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
  • Kabaş'ın yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

KABAŞ'A 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇLAMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Sedef Kabaş hakkında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.

Kabaş'ın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

