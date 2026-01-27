Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

- Gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
- Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
- Kabaş'ın yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
KABAŞ'A 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇLAMASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Sedef Kabaş hakkında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.
Kabaş'ın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.