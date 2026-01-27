Kocaeli'de forkliftin çarptığı işçi can verdi

- Kocaeli Dilovası'ndaki kablo fabrikasında forkliftin çarptığı Kemal Giriş yaşamını yitirdi.
- İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
- Forklift operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde üretim yapan kablo fabrikasında çalışan Kemal Giriş'e forklift çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen 57 yaşındaki işçi ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kemal Giriş'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Forklift operatörü ifadesi için polis merkezine götürülürken kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.