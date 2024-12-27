Gaziantep’te depremzede aileler yeni yıla evlerinde girecek

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin etkilediği Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 16 kırsal mahalledeki depremzedeler için 1149 köy tipi afet inşaatlarının yüzde 95 oranında tamamlandı.

Yeşilova Mahallesi’nde inşası tamamlanarak hak sahiplerine anahtar teslimi yapılan 18 köy tipi afet evine yerleşen aileler, yeni yıla evlerinde girecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"BİR KIŞI ÇADIRDA, BİR KIŞI KONTEYNERDE GEÇİRDİK"

Evine yerleşen ve sobanın başında ısınarak kışı ve yeni yılı evlerinde geçirecek olmanın sevincini yaşayan Narin ve Süleyman Ateş çifti, "Depremde evimiz yıkıldı, bir kışı çadırda, bir kışı konteynerde geçirdik, bu kışı da yeni evimizin içerisinde sobanın başında sıcakta geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR BU KIŞ SICAK YUVAMIZDAYIZ"

Naime ve Ökkeş Boy çifti ise depremde 2 katlı evlerinin yıkıldığını belirterek, "Çadır, konteyner derken çok şükür bu kış sıcak yuvamızdayız. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yeşilova Mahalle Muhtarı Mustafa Köse ise depremlerde mahallede yıkılan 18 hak sahibine köy evi yapıldığını belirterek, "Bu kış günü bu insanları çadırlardan çıkarıp evlerine yerleştirdikleri için emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu da depremin ardından hızla çalışmalara başlandığını hatırlatarak, "İlçe merkezimizde 4 bin 537 kalıcı konutumuzun 3 bin 833 hak sahibimize anahtarını teslim ederken,2 bin 324 hak sahibimiz evlerine yerleşti. Diğer tarafta kırsal mahallelerimizde yüzde 95 tamamlanan 1149 köy tipi afet evimizde 18 hak sahibimiz evine yerleşmiş durumda, depremzede her ailemizin kalıcı konutlarına yerleşmeleri onlar kadar bizleri de mutlu ediyor." şeklinde konuştu.