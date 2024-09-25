Gaziantep'te lise öğrencisi, yolda bulduğu 435 bin liralık altını sahibine ulaştırdı Ayıntap Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Ahmet Okçu, yolda düşmüş halde bulduğu 435 bin TL değerindeki altını polise teslim ederek takdir topladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Gaziantep'te bir lise öğrencisi, örnek davranışıyla Vali Kemal Çeber başta olmak üzere hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini topladı.

Ayıntap Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Okçu, yolda bulduğu 435 bin TL değerindeki altını polise teslim etti.

VALİ ÇEBER'DEN OKÇU'YA TEŞEKKÜR

Okçu'nun bu davranışı, emniyet teşkilatı tarafından Vali Çeber'e haber edildi. Bunu üzerine Vali Çeber, örnek hareketi için Okçu'yu okuduğu okulda bizzat ziyaret etti.

Öğretmenler ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Çeber, bu örnek davranışı nedeniyle hem Okçu'ya teşekkür etti, hem de kendisini yetiştiren ailesine selamlarını iletti.

Vali Çeber, genç öğrencinin davranışı için ayrıca çeşitli hediyeler verdi.

"GÖNÜLDEN YAPILAN HER İYİLİK, BEREKETİYLE MUTLAKA DÖNER"

Vali Çeber'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

Ayıntap Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Ahmet Okçu, yolda bulduğu 435 bin TL değerindeki altını polisimize teslim etti.



Bizim ecdadımızda, kültürümüzde Ahmet'in yaptığı var.



Gönülden yapılan her iyilik, bereketiyle mutlaka geri döner...



Tebrikler Ahmet...