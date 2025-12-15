Hava kirliliği alarm verdi: Bu saatlerin dışında kalorifer yakılmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne’nin Keşan ilçesinde son günlerde hava kirliliği yeniden alarm vermeye başladı.

Doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ve kömür denetimlerinin artırılmasıyla önceki yıllara göre düşüş gösteren hava kirliliği, mevsimsel koşulların etkisiyle yeniden riskli seviyelere ulaştı.

Yaklaşık 85 bin nüfusa sahip ilçede özellikle hava sıcaklıklarının ani düşüş göstermesi ve inversiyon oluşan günlerde kirletici oranlarında belirgin artış yaşanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nın güncel ölçümleri, partikül madde değerlerinin tehlikeli seviyelere yükseldiğini ortaya koydu.

Açıklanan verilere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği sınır değer, Keşan’da 285 mikrograma kadar çıktı. Bu artışla birlikte hava kalitesi “kötü” kategorisine girdi.

İHA'da yer alan habere göre, yaşanan gelişmeler üzerine İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında toplanarak hava kirliliğini azaltmaya yönelik yeni tedbirleri görüşüp karara bağladı.

KÖMÜR TORBALARINA ZORUNLU UYARI VE KİREÇ ŞARTI

Meclis kararına göre, kömür torbalarının üzerine firmalar tarafından “torbaların yakılması zararlı ve yasaktır” ibaresi yazılması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca yerli kömürlere torbalama öncesinde üretici firmalar tarafından yüzde 4 oranında kireç katılması tavsiye edildi.

Eski torbaların kullanımı yasaklanırken, kömür torbalarının tek kullanımlık olması ve yeniden kapatılmasının önüne geçilmesi kararlaştırıldı.

KÖMÜR GİRİŞLERİ DENETİM ALTINDA

Keşan’a kömür getiren araçların, otogar girişinde oluşturulan denetim noktasında kontrollerden geçmeden ilçeye giriş yapamayacağı bildirildi.

Açık kömür satışının yasaklandığı kararlarda, kömürün üretimden tüketime kadar tüm aşamalarından üretici, ithalatçı ve satıcıların sorumlu olduğu vurgulandı.

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla, yakma tesislerinde “Tip Emisyon Belgesi” aranacağı belirtildi.

Kalorifer kazanlarını yakacak kişilerin, Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen ateşçi belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi.

Bir ateşçinin belirlenen kazan ve daire sayısının üzerinde görev alması yasaklandı.

SOBA VE KALORİFER YAKMA SAATLERİ SINIRLANDIRILACAK

Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferlerin sabah 10.00’dan sonra ve akşam 16.00’dan önce yakılması kararlaştırıldı.

Kirlilik değerlerinin kritik seviyelere ulaşması halinde, özellikle kronik hastalar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar için uyarı anonsları yapılacak.

Belediyeler, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle birlikte kömür denetimlerini artıracak. Belgesiz kömür üretimi ve satışı, torba yakılması, baca temizliği yapılmaması gibi ihlallerde bulunanlara Çevre Kanunu, Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.