Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 25 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa'da bir okulda 25 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 23:50
Şanlıurfa'da Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda öğle arası okulda dağıtılan sandviç ekmek ile çorbadan içen 25 öğrenci rahatsızlandı.

25 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öğretmenler, öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 25 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

