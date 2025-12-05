Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 25 öğrenci hastanelik oldu

- Şanlıurfa'da bir okulda 25 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.
- Öğrenciler hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sağlık ve polis ekipleri okula sevk edildi.
Şanlıurfa'da Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda öğle arası okulda dağıtılan sandviç ekmek ile çorbadan içen 25 öğrenci rahatsızlandı.
25 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Öğretmenler, öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 25 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.