Kayseri'de görevli polise çarpıp kaçtılar: 4 gözaltı

Talas ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs, polise çarparak kaçtı. Otomobilde bulunan 4 şahıs yakalanırken, polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 23:41
Kayseri'de Talas ilçesinde Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, E.S.T. yönetimindeki 38 ABB 843 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

POLİS MEMURUNA ÇARPAN ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan E.S.T. uygulamada görevli polis memuru G.A.’ya çarparak kaçtı. E.S.T. ve otomobilde bulunan K.T. ile ismi öğrenilemeyen 2 şahıs, bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis memuru hafif şekilde yaralanırken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

