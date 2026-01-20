Abone ol: Google News

Giresun'da çığ altında kalan çoban öldü

Giresun'da hayvanlarını otlatırken üzerine çığ düşen çoban hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.01.2026 01:17
  • Giresun'da çoban Mustafa Yiğit çığ altında kalarak hayatını kaybetti.
  • İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 45 yaşındaki Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İç Haber Haberleri