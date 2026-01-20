Giresun'da çığ altında kalan çoban öldü

- Giresun'da çoban Mustafa Yiğit çığ altında kalarak hayatını kaybetti.
- İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Giresun'un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 45 yaşındaki Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.