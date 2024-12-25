Gören Arizona sanıyor; Türkiye'de olduğunu duyan gaza basıyor...

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Tuzluca ilçesinde yer alan bu eşsiz doğal oluşum, son yıllarda adından sıkça söz ettirerek bölgeye gelen turistler için vazgeçilmez destinasyon haline geliyor.

Yeşil, kahverengi, sarı ve boz tonlarındaki büyüleyici renk geçişleri, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Gökkuşağı Tepeleri, doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek ya da dağcılıkla ilgilenmek isteyenler için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

10 kilometrelik yürüyüş parkurları, her yaştan turistin keyifli doğa keşfi yapmasını sağlıyor.

Özellikle kar yağışının nadiren görüldüğü bu bölge, kışın bile renklerini kaybetmeyerek dört mevsim ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor.

Bölge, Iğdır'ın en gözde turizm noktalarından biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Soğuk havalara rağmen doğanın içindeki bu renklilik, Iğdır'ın turizm potansiyelini artırarak bölgenin turistik cazibesine önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: AA