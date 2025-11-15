Gümüşhane'de yol kenarındaki ayıya 'hamsi' ziyafeti

- Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yol kenarında yiyecek arayan bir ayıya hamsi verildi.
- İsmail Pekin ve Seyit Taştan, ayının yanına yaklaşıp hamsileri uzatarak hayvanın sakin bir şekilde uzaklaşmasını sağladı.
- O anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Gökçeler köyünde yaşayan İsmail Pekin ve Seyit Taştan, köy yolunda araçlarıyla seyir halindeyken yol kenarında yiyecek arayan bir ayı fark etti. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen ayı, vatandaşların dikkatini çekti.
YANLARINDAKİ HAMSİYİ AYIYA VERDİLER
Pekin ve Taştan, ayıyı korkutmamaya özen göstererek araçlarını yavaşlattı. Yanlarındaki hamsileri ayıya veren ikili, hayvanın sakin bir şekilde hamsiyi yiyerek yavaşça bölgeden uzaklaşmasını sağladı.
O ANLARI KAYDETTİLER
Ayının yardım karşısındaki sakin tavrı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.