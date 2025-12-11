Günlük yemek ücreti 2026: Yeni yılda yemek kartı ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışanların yakından takip ettiği 2026 yılı yemek kartı ücretleri netleşmeye başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Böylece işverenlerin çalışanlarına sağlayacağı günlük yemek desteğinde uygulanacak yeni rakamların çerçevesi de şekillenmiş oldu.

Çalışanlar “2026’da yemek kartı ücreti kaç TL olacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

2026 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılında 240 TL olarak uygulanan günlük yemek ücreti istisnası, Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25,49 esas alınarak 2026 yılı için 301,20 TL seviyesine yükseltildi.

Bu tutara yüzde 10 KDV eklendiğinde, işverenlerin çalışanlarına vergiden muaf şekilde sağlayabileceği günlük yemek desteği üst limiti 331,32 TL oldu.

YENİ RAKAMLAR 1 OCAK’TA UYGULANACAK

Bakanlık tarafından yapılan düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece hem çalışanlar hem de işverenler, yeni yıldan itibaren yemek yardımlarını bu güncellenen limitler doğrultusunda kullanabilecek.