Hac konaklama ücretleri 2026: 1,2,3 ve 4 kişilik oda fiyatları…

2026 yılı Hac kura sonuçları açıklandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hac ibadetini yerine getirmek isteyen yüz binlerce kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı ücret tablosunu merakla araştırıyor.

2026 yılı Hac ücretleri, Suudi Arabistan Krallığı’nın belirlediği genel maliyetler, Riyal kurundaki değişim, uçuş giderleri ve konaklama türleri dikkate alınarak belirlenecek.

Hac kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, tercih ettikleri konaklama türüne göre tek, çift, üç veya dört kişilik oda seçenekleri arasından seçim yapabilecek.

İşte hac konaklama ücretleri:

HAC KONAKLAMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı hac ücretleri henüz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmen açıklanmadı ancak geçtiğimiz yılın fiyatları ve döviz kurlarındaki değişim, bu yılki maliyetlere dair güçlü bir tahmin sunuyor. İşte tahmini fiyatlar:

4 Kişilik Oda Normal Konaklama: 24.500 SAR (275.100 TL)

2 Kişilik Oda Normal Konaklama: 28.500 SAR (320.000 TL)

3 Kişilik Oda Normal Konaklama: 26.500 SAR (297,560 TL)

2 Kişilik Oda Yakın Mesafe Konaklama: 60.000 SAR - 80.000 SAR (673.721 TL)

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında adaylara iki ana konaklama seçeneği sunuyor: Normal Konaklama (Ekonomik Tip) ve Yakın Mesafe Konaklama (Lüks/Yıldızlı Otel Tipi).

Normal Konaklama (Ekonomik Tip):

Mekke’de Mescid-i Haram’a yürüyüş mesafesinden daha uzak bölgelerde (yaklaşık 5-8 km) bulunan daha ekonomik otellerde yapılmaktadır. Bu konaklama türü genellikle azami 45 gün sürer ve temel konfor sunar.

Yakın Mesafe Konaklama (Lüks/Yıldızlı Otel Tipi):

Mescid-i Haram’a oldukça yakın (genellikle 1250 metre ve daha yakın) bulunan yıldızlı ve lüks otellerde yapılan konaklamadır. Süresi Normal Konaklama’ya göre daha kısadır, 10-25 gün arasında değişir ve çoğunlukla açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği gibi kapsamlı hizmetler içerir.