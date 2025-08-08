Hakkari'de çocukların lunapark sevinci

Hakkarili girişimci Eyyüp Kılınç’ın öncülüğünde kurulan Saray Lunapark Eğlence Merkezi, görkemli bir törenle kapılarını açtı.

Kent Park ile Ulu Cami arasında, 2 bin 700 metrekarelik alana yayılan lunaparkın açılışına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Akboğa ile çok sayıda davetli katıldı.

"KENTİMİZE DEĞERLİ BİR YATIRIM"

Taş, konuşmasında böyle bir tesisin Hakkari’ye kazandırılmasından dolayı Kılınç’a teşekkür ederek, “Kentimize değerli bir yatırım geldi” dedi.

AİLELER, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EĞLENDİ

Açılışta lunapark ücretsiz hizmet verirken, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Aileler çocuklarıyla birlikte lunaparka akın etti, minikler oyun alanlarında neşeyle vakit geçirdi.

Renkli ve neşeli anların yaşandığı açılışta, çocukların ve ailelerin mutluluğu gözlerden kaçmadı.