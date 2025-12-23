Manisa'da servis otobüsü alev alev yandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu mevkiinde Muhammet D. idaresindeki 45 AUG 068 plakalı servis otobüsü işçileri almak üzereyken henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı.

SERVİS OTOBÜSÜYLE BİRLİKTE 4 MOTOSİKLET DE ALEVLERE TESLİM OLDU

Haber verilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yangın sırasında servis aracının boş olduğu öğrenildi.

Otobüsün yanında bulunan 4 motosikletin de yandığı yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.