Hakkari'de fırtınada mahsur kalan arıza ekipleri kurtarıldı Hakkari'nin İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasından dönerken yoğun fırtınadan dolayı yolda mahsur kalan VEDAŞ ekipleri kurtarıldı.

İHA

Hakkari'de hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Ekipler tipide mahsur kaldı

Fırtınadan dolayı yaşanan arızaları gidermek için Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasına giden VEDAŞ arıza ekipleri, yoğun tipiden dolayı yolda ilçeye bağlı Kayalar köyü yakınlarında mahsur kaldılar.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Şemdinli İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Yoğun çaba sonrası kurtarıldılar

İlçe Özel İdaresi VEDAŞ ekiplerini kurtarmak için bölgeye geldi ve içeresinde acil hasta olan minibüsle ekiplerin mahsur kaldığını gördü.

Bu durum üzerine Şemdinli'den ambulans talep edildi.

Ekipler, yoğun çalışmanın ardından önce hastayı, sonra VEDAŞ ekiplerini kurtardı.

VEDAŞ ekipleri ilçeye dönerken, hasta da ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)