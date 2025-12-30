Hakkari'de kar engelini iş makineleriyle aştılar

- Hakkari'de yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde kalp hastası bir kadın rahatsızlandı.
- 112 Acil ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak hastayı ambulansa ulaştırdı.
- Kadın, Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hakkari'de il merkezine bağlı Akkuş köyünde yaşayan S.K.'nin kalp rahatsızlığı geçirmesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HASTA İŞ MAKİNESİYLE AMBULANSA ULAŞTIRILDI
İhbarla birlikte bölgeye Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle ambulansın ilerleyemediği bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.
Karla kaplı yolu kısa sürede açan ekipler, köye ulaşarak hastayı iş makinesiyle ambulansın beklediği noktaya taşıdı.
Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.K., ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.