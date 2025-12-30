İstanbul'da gecekondu yangını: Ev kullanılamaz hale geldi

- İstanbul Ümraniye'de bir gecekondu, gece saatlerinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
- Ekipler süratle müdahale ederek yangının çevre binalara sıçramasını önledi.
- Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'da Ümraniye ilçesine bağlı Elmalıkent Mahallesi Çelikler Sokak’ta ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.