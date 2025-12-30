Abone ol: Google News

İstanbul'da gecekondu yangını: Ev kullanılamaz hale geldi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gece saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.

30.12.2025
  • İstanbul Ümraniye'de bir gecekondu, gece saatlerinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
  • Ekipler süratle müdahale ederek yangının çevre binalara sıçramasını önledi.
  • Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da Ümraniye ilçesine bağlı Elmalıkent Mahallesi Çelikler Sokak’ta ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.   

