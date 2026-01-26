Hakkari'de kızakla kayarken otobüsün altında kalan çocuk öldü

- Hakkari'de Lezgin Erdal adlı 11 yaşındaki çocuk, kızakla kayarken halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- Kazayla ilgili otobüs şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
- Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.
Hakkari merkez Keklikpınar Mahallesi'nde kızakla kayan Lezgin Erdal'a Hakkari Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü çarptı.
Otobüsün altında kalan 11 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Lezgin Erdal, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.
Görüntülerde çocuğun kızakla yolda kaydığı sırada otobüsün çarptığı anlar yer aldı.