Adana'da beton bariyere çarpan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 05:17
Adana'da otobüs devrildi: 8 kişi yaralandı
  • Adana'da bir yolcu otobüsü beton bariyere çarparak devrildi, 8 kişi yaralandı.
  • Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
  • Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Ö.S. (46) idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 YARALI

Yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

