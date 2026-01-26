Adana'da otobüs devrildi: 8 kişi yaralandı

- Adana'da bir yolcu otobüsü beton bariyere çarparak devrildi, 8 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Ö.S. (46) idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
8 YARALI
Yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.