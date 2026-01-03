Hakkari’de mahsur kalan işçiler 3 gün sonra kurtarıldı

- Hakkari’de 8 maden işçisi, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı.
- Karayolları, jandarma ve sağlık ekiplerinin 3 gün süren zorlu çalışmaları sonucu işçiler kurtarıldı.
- Sağlık durumları iyi olan işçiler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Kavaklı (Marunis) köyünde faaliyet gösteren bir maden firmasında çalışan 8 işçi, olumsuz hava şartları nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.
İşçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu.
KURTAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İhbar üzerine Karayolları ekipleri, bölgede yüksek çığ riski bulunmasına rağmen kurtarma çalışması başlattı.
Çalışmalara jandarma ve sağlık ekipleri de destek verdi.
İŞÇİLER KURTARILDI
Zorlu arazi ve ağır kış şartları altında yürütülen çalışmalar sonucunda işçiler, Karayollarına ait iş makinesiyle bulundukları noktadan alınarak ana yola ulaştırıldı.
Yaklaşık 3 gün süren koordineli çalışmanın ardından kurtarılan 8 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İşçiler, Şine Dağı bölgesindeki jandarma noktasında misafir edilirken, kendilerini kurtaran tüm ekiplere teşekkür etti.