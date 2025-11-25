Hakkari'de zorlu coğrafyada kaya balı hasadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1995 yılında boşaltılan Kavuşak köyü Madenli mezrasına giden yöre sakinleri, kaya balı toplamak için yola çıktı. Arıcılık yapan ve farklı işlerde çalışan bir grup, yıllar sonra topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşadı.

ZORLU YAYLA VE KAYALIK ALANLARDA SAATLERCE YÜRÜDÜLER

Arıcı kıyafetleriyle Beryako ve Reşme yaylalarına çıkan grup, kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı yerleri tespit etmek için saatlerce yürüdü. Uzun uğraşların ardından kayalık alanlar ve dik yamaçlardaki arı yuvalarına ulaşıldı.

DUMANLA ARILAR SAKİNLEŞTİRİLDİ, PETEKLER TOPLANDI

Kayalara tırmanan yöre sakinleri, arıları dumanla sakinleştirerek petekleri kayaların oyuğundan çıkardı. Toplanan balın bir kısmı kendi ihtiyaçları için ayrılırken, kalan bal talepte bulunanlara satılarak gelir elde ediliyor.

MEZRA SAKİNLERİ TOPRAKLARINA DÖNMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Mezra sakinlerinden Salih Yakın, kaymakamlıktan aldıkları 4 günlük izinle bölgeye geldiklerini belirtti. Yakın, şunları söyledi:

Babamızın, dedemizin yadigarı olan köylerimize ve yaylalarımıza geldiğimiz için çok mutluyuz. Bölge çok zor ama bizim için zoru başarmak güzel. Topladığımız balın kilosu 6 ila 7 bin lira arasında değişiyor.

"BAL ÇOK DEĞERLİ VE TALEP FAZLA"

Ali Sayır da köy ve mezralarına gelme imkanı buldukları için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları ekledi: