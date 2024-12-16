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AA

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem 11 ili birden etkiledi.

Depremzedelerin yıkılan evlerinin yerine sağlam zemin üzerinde depreme dayanıklı evlerin yapımı ve teslimine ise devam ediliyor.

Bu aşamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimine bu ay sonu başlayacaklarını bildirdi.

"600 EVLER SİTESİ'NDE ANAHTAR TESLİME BU AY SONU BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: