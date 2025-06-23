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Hatay’da asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçesinde çeşitli suçlar nedeniyle aranan 4kişi yakalandı. Şahıslardan 3’ü adli makamlarca tutuklandı.

İHA İHA
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Hatay’da asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş operasyonlarına devam ediyor.

ARANAN ŞAHISLARA OPERASYON: 3 TUTUKLAMA

Ekiplerin Antakya ve İskenderun ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda; cinsel saldırı, yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan Ş.S., konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan aranan F.G., İ.E.A. ve M.G. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.S., F.G. ve M.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi., İ.E.A. ise serbest bırakıldı.

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