Hatay’da erik büyüklüğünde dolu paniği: Vatandaşlar kaçacak yer aradı

Hatay’da etkisini sürdüren sağanak yağışlar, bu kez şiddetli dolu ile kendini gösterdi. Özellikle Antakya’da kısa sürede etkili olan dolu yağışı, dışarıda bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Erik büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri, hem panik yarattı hem de can yaktı.

PİKNİK ALANINDA ZOR ANLAR

Dolu yağışı, Yıldırım Mesire Alanı’nda piknik yapan vatandaşları hedef aldı. Aniden bastıran yağışla birlikte açık alanda bulunanlar, korunmak için büyük çaba sarf etti. Bazı vatandaşlar araçlarına sığınırken, bazıları ise en yakın kapalı alanlara yöneldi.

"CANIMIZ ACIDI"

Dolu yağışına yakalanan vatandaşlardan Utku Kartal, yaşadıkları anları “Her dolu neredeyse erik büyüklüğünde. Vücudumuza isabet ettikçe ciddi şekilde canımız yanıyor” sözleriyle anlattı. Kartal, dolunun şiddetinin beklenmedik olduğunu ve gökyüzünden adeta sert cisimler düştüğünü ifade etti.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Yağış sırasında yaşanan panik anları ve dolu tanelerinin büyüklüğü, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, doludan korunmaya çalışan insanların telaşı dikkat çekti.

"MANGALI BIRAKMAM"

Yağışa rağmen pikniğini yarıda kesmek istemeyen Savaş Yıldırım ise ilginç bir tavır sergiledi. Yıldırım, “Herkes gitti ama ben buraya kadar geldim, mangalımı yemeden gitmem. Dolu büyük ama bu bereket.” diyerek alandan ayrılmadı.

ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Yetkililer, bölgede ani hava değişimlerinin devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle açık alanlarda bulunanların dolu ve sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.