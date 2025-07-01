Hatay’da evi yıkılan depremzede, yangın korkusu da yaşadı

Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’ndeki orman yangını hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına hem havadan hem karadan yoğun müdahale başlatıldı. 32 saattir devam eden yangına, 16 ilden gelen ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da traktör ve araçlarla göletten su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Serinyol Mahallesi’nde, alevlerin evine metreler kala kontrol altına alınan Serap Köse, yaşadığı duygusal anları paylaştı.

"YANGIN EVİMİZE ULAŞSA, BİZİM İÇİN İKİNCİ BİR YIKIM OLACAKTI"

Daha önce depremde evini kaybeden Köse, şunları söyledi: