Hatay'da galeride yangın: 2 kişi can verdi, 14 kişi yaralandı Hatay’da 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.