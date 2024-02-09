Hatay'da vatandaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyada böyle bir lider yok Hatay'da yapılan deprem konutlarını gören bir vatandaş o anları kayda aldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler sarfederek, "Tayyip Erdoğan gibi bir lider dünyada yok." dedi.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin yaraları, aradan geçen bir yılın ardından büyük oranda sarıldı.

Devlet, depremzedelere verdiği sözü tutarak depremden etkilenen illerde konut çalışmalarının birçoğunu tamamladı, bir kısmının ise inşaatına devam ediliyor.

Hatay'da 7 bin 275 konut hak sahiplerine teslim edildi

Hatay da depremlerden en çok etkilenen illerden biriydi.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Hatay'da ilk etapta yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim etti.

"Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.



Hatay'da TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarını gören bir vatandaş ise o anları kayda aldı.

"Tayyip Erdoğan gibi bir tane daha lider dünyada yok"

Otoyoldan geçerken deprem konutlarını kaydeden vatandaş, bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizerek şunları söyledi:

