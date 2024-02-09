Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin yaraları, aradan geçen bir yılın ardından büyük oranda sarıldı.
Devlet, depremzedelere verdiği sözü tutarak depremden etkilenen illerde konut çalışmalarının birçoğunu tamamladı, bir kısmının ise inşaatına devam ediliyor.
Hatay'da 7 bin 275 konut hak sahiplerine teslim edildi
Hatay da depremlerden en çok etkilenen illerden biriydi.
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Hatay'da ilk etapta yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim etti.
"Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
Hatay'da TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarını gören bir vatandaş ise o anları kayda aldı.
"Tayyip Erdoğan gibi bir tane daha lider dünyada yok"
Otoyoldan geçerken deprem konutlarını kaydeden vatandaş, bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizerek şunları söyledi:
"Tayyip Erdoğan gibi bir tane daha lider dünyada yok kardeşim. Onun gibi bir tane insan getirsinler bizde onu seçelim ama yok. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah bu İslam aleminin başından Tayyip Erdoğan'ı eksik etmesin. Ben 1999 depreminde Balıkesir Gönen'deydim perişandık. Şimdi 10 il yıkıldı. Bakın elhamdürillah, biz arkadaşlarımıza ev bulduk geliyoruz."
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