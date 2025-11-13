Hatay'da yaralı şahin tedaviye alındı

- Hatay'da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin DKMP ekiplerine teslim edildi.
Hatay'da Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen DKMP ekiplerine teslim edildi.
KANADINDAKİ ŞİŞLİK NEDENİYLE KLİNİĞE KALDIRILDI
Kanadında şişlik olduğu belirlenen şahin, tedavisi için kliniğe götürüldü.
Şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.