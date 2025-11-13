Abone ol: Google News

Hatay'da yaralı şahin tedaviye alındı

Hatay'da bulunan yaralı şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 03:26
  • Hatay'da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin DKMP ekiplerine teslim edildi.
  • Kanadında şişlik olan şahin tedavi için kliniğe götürüldü.
  • Tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacak.

Hatay'da Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen DKMP ekiplerine teslim edildi.

KANADINDAKİ ŞİŞLİK NEDENİYLE KLİNİĞE KALDIRILDI

Kanadında şişlik olduğu belirlenen şahin, tedavisi için kliniğe götürüldü.

Şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

