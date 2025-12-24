Bakanlık bu yapışkan notların satışını yasakladı: İşte sebebi Tüketici güvenliğine yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün ve Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) yeni bir ürün ekledi. Yapılan incelemeler sonucunda, özellikle çocukların kullandığı bir markaya ait yapışkan notların satışını yasakladı.