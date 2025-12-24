Bakanlık bu yapışkan notların satışını yasakladı: İşte sebebi

- Ticaret Bakanlığı, çocuklar tarafından sıkça kullanılan bir markanın yapışkan notlarının satışını yasakladı.
- Sticky Notebook adlı üründe kimyasal limitlerin aşıldığı belirlendi.
- Ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
Piyasa gözetimi ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdüren Ticaret Bakanlığı, güvensiz bulduğu ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden tehlikeli bulunan ürünleri yayımlayan bakanlık, çocuk sağlığını ilgilendiren önemli bir karara daha imza attı.
Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, çocukların sıklıkla kullandığı bir markaya ait yapışkan notların güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.
İÇERİĞİNDEN YÜKSEK MİKTARDA KİMYASAL ÇIKTI
Yapılan incelemeler sonucunda Sticky Notebook ürününde kimyasal limit değerinin aşıldığı tespit edildi.
Söz konusu ürünün satışı yasaklanırken, mevcuttaki tüm ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.
Ürün bilgileri şu şekilde: