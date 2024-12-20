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AA

Depremden etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 bin 90 afet konutunun inşası sürüyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) ilçede yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkatleri çekiyor.

3 BİN 90 KONUTLUK ŞANTİYEDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Toplam 3 bin 90 konutun yer aldığı şantiye alanında çalışmalar hızla devam ediyor.

İnşaat alanında inceleme yapan Vali Mustafa Masatlı, alışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alarak örnek daireleri de gezdi.