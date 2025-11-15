Hataylı depremzede: Yeni evimiz hayallerimizin ötesinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’dan video konferansla katıldığı 9’uncu kura çekimi, Antakya’nın Emek Mahallesi’nde düzenlenen törenle yapıldı. Asrın felaketinin izlerinin silindiği kentte; 10 bin 928 konut ve bin 392 iş yeri olmak üzere toplam 11 bin 320 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VALİ MASATLI: "98 BİN 74 HAK SAHİBİ AÇIKLANDI"

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki yeniden yapılanma sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 9. kura çekimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hatay genelinde bugüne kadar 98 bin 74 bağımsız bölümün kurasını çektik. Şehir genelinde ihya ve inşa çalışmaları aralıksız sürüyor. Bugün de 10 bin 928 konut ile 392 iş yerinin hak sahiplerini belirledik. Yeni konut ve iş yerlerinin Antakyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

YENİ EVİNE KAVUŞAN DEPREMZEDE: "HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE"

Kura sonrası örnek daireyi inceleyen Şemse Bök, gördükleri karşısında duygulandığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Evi gezdik, çok güzel. Hayallerimizin ötesinde bir yuva olmuş. Şu an konteynerde kalıyoruz, böyle bir eve kavuşacağımız için çok mutluyuz. İnşallah çocuklarımızla birlikte huzurla otururuz. Rabbim herkese nasip etsin.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Yeni evinin anahtarını teslim alan Sabahattin Bök ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Bize bu imkânı sağlayanlardan Allah razı olsun. Çok şükür böyle bir eve kavuştuk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”