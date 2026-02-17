Hırka-i Şerif açıldı mı, kaça kadar açık? 2026 Hırka-i Şerif ziyaret saatleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani'ye hediye edilen kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza ediliyor.

Hz. Muhammed'in emaneti Hırka-i Şerif, Veysel Karani'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından korunarak ziyarete açılıyor.

2026 Ramazan için şimdiden merak edilen Hırka-i Şerif açıldı mı, ne zaman açılacak ve ziyaret saatleri belli oldu.

İşte, Hırka-i Şerif 2026 detayları...

HIRKA-İ ŞERİF AÇILDI MI 2026

Hırka-i Şerif Vakfından yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi Hırka-i Şerif Camisi içerisindeki Hırka-i Şerif Dairesinin açılışı, bu yıl da ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00'da yapılacak.

Ayrıca 16 Mart Kadir Gecesi'nde ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 3.00'e kadar devam edecek ve bayramdan önce arife günü ikindi namazı sonrasında dua ile sonlanacak.

Kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, 1851'den bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor ve Veysel Karani Hazretleri'nin 58'inci ve 59'uncu kuşak torunları tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete açılıyor.

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecek.

ZİYARET SAATLERİ

Daire, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçiler ile buluşacak.

Detaylı bilgi "www.hirkaiserifvakfi.com" ve "www.hirkaiserifvakfi.org" adreslerinden edinilebilir.