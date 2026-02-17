Hurma nasıl saklanır? Buzdolabına koyan pişman oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma, tezgahlardaki yerini aldı.

Besin değeri açısından zengin olan, lif oranı ve antioksidan kapasitesiyle öne çıkan hurma, potasyumdan demire, kalsiyumdan magnezyuma kadar birçok önemli minerali bünyesinde barındırıyor.

Ancak hurma, uygun koşullarda saklanmadığında ciddi sağlık risklerine yol açabiliyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, özellikle açıkta satılan ve hijyen kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmeyen hurmalarda oluşabilecek riskleri DHA’ya anlattı.

AMBALAJLI HURMA ALIN

Ali Manavoğlu, “Açıkta, nemli ortamda satılan hurmada küf ve aflatoksin adı verilen bulaşanlar oluşabilir. Aflatoksin gözle ya da tadarak bilinemez. Laboratuvar ortamında belirlenebilir.

Kansere sebep olan toksindir. Özellikle çocuklarda, hamile, bağışıklığı düşük bireylerde bu toksinler vücuda fazla alınırsa ölüme neden olabilir. Yüksek ateş, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtileri görülebilir. Açıkta satılan hurmada hijyen yönünden de sağlık riski var. Hurmayı ambalajlı almaya dikkat etmemiz gerekiyor.

Hurma genelde açıkta, yol kenarında, toplu şekilde çuval içinde ya da tezgahlarda karşımıza çıkıyor. Yol kenarında satılan hurma, egzozdan çıkan ağır metal, toz, farklı bulaşandan etkileniyor.

Egzozdan kaynaklı ağır metal bulaşısı, hastalıklara yol açabilir. Tozlanmış, dışarıdan fiziksel kirlilik bulaşmış hurmalar tercih edilmemeli.

Hurmanın satışını kolaylaştırmak için uygulamalar görebiliyoruz. Satın almak için tercih edilmeyen mat görünümlü hurmanın daha parlak, ufak hurmanın daha iri görünüp albenisini artırmak için şekerli su denilen glikoz şurubuna batırılıp, çıkarılması gibi hile yapılıyor. Bu etrafının yapışkan olmasına rağmen daha güzel görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Fazladan dışarıdan etkilenmiş glikoz alınmasına gerek yok. Çünkü hurmada yeterli meyve şekeri mevcut. Dışarıdan yapılan müdahaleyle fazladan şeker tüketimiyle diyabet riski oluşuyor.” diye konuştu.

HURMA NASIL SAKLANMALI?

Hurmanın nasıl saklanması gerektiğine değinen Manavoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Hurma kuru, güneş ışığı almayan, serin yerde saklanmalı. Sıklıkla tüketiciler, hurma aldıktan sonra buzdolabında muhafaza ediyor. Buzdolabında bekletilen hurmada kristalleşme, doku ve lif yapısı, tadında değişim olabilir.

Hurma oda koşullarında serin, güneş ışığı almayan, karanlık yerde saklayarak aflatoksin riskini küflenmeyi engelleyebiliriz. Hurmanın tat ve doku yapısının bozulmasını engelleyip doğru tüketimini sağlarız.

Hurmanın ambalajında saklama koşulu yazar. Orada da buzdolabında saklanması tavsiye edilmez. Serin ve güneş görmeyen yerden satın alınan hurmanın dolapta saklanması ürünün kalitesini ve dokusunu bozacaktır.”