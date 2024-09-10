Hitit Üniversitesi'nde zedeli elmalardan doğal boya üretildi Hitit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında, çevreye ve insan sağlığına zararsız, tamamen doğal ve kimyasal içermeyen bir boya üretildi.

İHA

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, zedelenmiş elmalardan elde edilen yerli bir mikroorganizmayı kullanarak kimyasal içermeyen doğal boya üretimi için önemli bir çalışma başlattı.

ATIKLARDAN ÜRETİLEN "PULKERİM"

Proje kapsamında, bu mikroorganizma ile atık ekmek ve kavun kabuğundan kırmızı renkli doğal bir boya olan "pulkerimin" üretildi. Dr. Müjdeci, bu çalışmanın doğal boyaların sentetik boyalara karşı üstünlüklerini ortaya koyduğunu ve pulkeriminin olası kullanım alanlarının keşfedildiğini belirtti.

GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINA KARŞI DA KORUYOR

Üretim sürecinde atık ekmek ve kavun kabuğu kullandıklarını vurgulayan Müjdeci, doğal boyaların çevreye ve sağlığa zararsız yapılarıyla sentetik alternatiflerine göre avantaj sağladığını ifade etti. "Pulkerimin, antioksidan ve antimikrobiyal özellikler taşımasının yanı sıra güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu bir etkiye de sahip" diyen Müjdeci, bu doğal boyanın gıda, kozmetik, ilaç ve tekstil sektörlerinde geniş bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

DOĞAL YOYALAR, SENTETİKLERİN YERİNİ ALABİLİR

Çalışmanın yerli bir mikroorganizma ve bölgesel kaynakların değerlendirilmesiyle hayata geçirildiğini belirten Müjdeci, doğal boyaların hem insan sağlığına hem de çevreye duyarlı bir çözüm sunduğunu ve gelecekte sentetik boyaların yerini alma potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)