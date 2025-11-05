İlk KYK ne zaman yatacak? 2025 KYK ücretleri ve ödeme tarihleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları erişime açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için burs almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından şimdi tüm gözler, yeni dönem KYK burs miktarına çevrildi.

Öğrencilere her yıl ekonomik koşullara göre güncellenen burs ve kredi ödemeleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlenecek.

Peki, KYK burs ücretleri ne kadar olacak? İlk KYK ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri…

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA

Bakan Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Öğrenciler sonuçlarını, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla kolayca sorgulayabiliyor.

Sisteme giriş yapan öğrenciler, burs ya da kredi hakkı kazandıkları takdirde taahhütname onayı işlemini belirlenen tarihler arasında tamamlamak zorunda.

Taahhütname sürecini onaylayan öğrencilerin ödemeleri, Ziraat Bankası hesapları üzerinden yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ

İlk defa burs alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan Ekim ayından itibaren ödeme yapılacak.

Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6 ile 10’u arasında öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu dönem de öğrencilerin gözü toplu ödeme ihtimalinde.

2024-2025 döneminde KYK, burs kazanan öğrencilere 3 aylık toplu ödeme yapmıştı.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl için henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Beklentilere göre, 2025-2026 eğitim yılı kapsamında da Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan üç aylık toplu ödeme yapılabilir.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yapılan ödemeler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl sonuna doğru güncellenecek.

2025 Ocak ayı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL burs ve kredi ödemesi yapılmıştı.

Burs miktarlarına %30 zam yapılırsa 3.900 TL, %40 zam yapılırsa 4.200 TL, %50 zam yapılırsa 4.500 TL olacak.