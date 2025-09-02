İlkbaharda değil eylülde ekin! Hasat 2 katına çıkıyor

Patates yetiştiriciliği denince akla genellikle ilkbahar ayları gelse de, İrlanda’dan çıkan geleneksel bir yöntem, bahçıvanların dikkatini çekiyor.

Sonbaharda, özellikle Eylül ayında yapılan patates ekimi, yüzyıllardır başarıyla uygulanıyor ve çiftçilere önemli avantajlar sağlıyor.

Uzmanlar, bu yöntemin en büyük faydasının daha hızlı ve erken hasat olduğunu vurguluyor. Toprağa sonbaharda bırakılan patatesler, kışın doğal koşullarıyla olgunlaşmaya hazırlanıyor.

Bahar geldiğinde ise güçlü filizlerle hızla büyüyor ve ilkbaharda ekilen patateslere göre çok daha erken ürün veriyor.

PATATES NEDEN EYLÜLDE EKİLMELİ?

Optimal nem: Sonbahar aylarının doğal nemi, patateslerin hızlı kök salmasını sağlıyor.

Daha az zararlı: Özellikle tel kurdu gibi zararlılar, ıslak sonbahar döneminde daha az aktif oluyor. Bu da sağlıklı ve zarar görmemiş ürün anlamına geliyor.

Erken hasat: Sonbaharda ekilen patatesler, baharda ekilenlere kıyasla çok daha erken toplanabiliyor.

BAŞARILI EKİM YAPILMASI GEREKENLER

Uzmanlar, sonbahar ekiminde doğru hazırlığın önemini vurguluyor:

Güneş gören bir alan tercih edilmeli.

Kompost veya kuru yaprak tabakasıyla toprak zenginleştirilmeli.

Hastalık riskini azaltmak için aynı yerde üst üste patates yetiştirilmemeli.

Patateslerin başarılı şekilde büyümesi için toprak 20 cm derinliğinde hazırlanmalı ve tohumluk patatesler 20-30 cm aralıklarla yerleştirilmeli. Don riskine karşı malç kullanmak ise en kritik adım.

Sonbaharda yapılan bu yöntem, patates severlere hem erken hasat imkanı hem de daha sağlıklı ürün sunuyor.