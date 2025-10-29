İmzalar toplandı! O ilimizin adı değişiyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Giresun'a 'Yiğit Giresun' unvanının verilmesi için imza kampanyası başlattı.

Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakarlıklar ve İstiklal Madalyası gibi unsurlar vurgulanarak, bu unvanın resmiyet kazanması talep ediliyor.

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, başlatılan imza kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Kara, kampanyanın oldukça geniş bir mutabakatla yürütüldüğünü ifade ederek, "Giresun tarihinde ilk kez bir konuda tam birlik sağladık" dedi.

Kara, yaptığı açıklamada, Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak milli değerlere duydukları hassasiyetle bir kampanyaya öncülük ettiklerini vurguladı.

Yerel gazetelere göre; "İstiklal mücadelesinin her alanında büyük kahramanlıklar gösteren ecdadımızın hatıralarının yaşatılması ve hak ettikleri İstiklal Madalyaları'nın verilmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir kampanya yürüttüklerini" ifadesini kullanan Kara, kampanyanın halk nezdinde büyük bir kabul gördüğünü ve her siyasi kesimden destek aldığını aktardı.

“OSMAN AĞA KAHRAMANDIR, ŞEHİTTİR”

Kara, Giresun tarihine ilişkin yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini belirterek, Osman Ağa hakkındaki tartışmalara da değindi:

“Bugüne kadar Giresun tarihiyle ilgili doğru bilinen yanlışların tespitiyle Osman Ağamız hakkında Türkiye genelinde süregelen söylemler artık son bulacaktır. Osman Ağa asılmamıştır, katil değildir. Osman Ağa, Cumhuriyetin kuruluşunda kahramanlık göstermiş bir Cumhuriyet şehididir. Bunu bütün Türk milleti bilmelidir.

Ali Şükrü Bey’in oğlu, 1959 yılında Giresun’a gelerek Osman Ağa’nın oğluyla birlikte kaledeki kabrini ziyaret etmiş ve ‘Babamı Osman Ağa’nın öldürmediğini biliyoruz. Bunu belgelerden ve şifreli yazışmalardan net olarak öğrendik. O yüzden Osman Ağa’nın kabrini ziyarete geldim’ demiştir. Bu davranışıyla da büyük bir medeni cesaret göstermiştir.”

68 BİN DİJİTAL, 45 BİN ISLAK İMZA TOPLANDI

Kampanyanın son durumu hakkında bilgi veren Kara, “Afyon’daki şehitler töreninin ardından Giresun’da başlattığımız kampanyayı Türkiye geneline ve yurt dışına yaydık. ABD ve Avrupa’daki Giresunlulara da ulaştık. Şu anda web sitesinden başlatılan ‘Yiğit Giresun’ kampanyasında yaklaşık 68 bin 500 imzaya ulaştık. Ayrıca elimizde 45 bin civarında ıslak imza var. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı geçmek ve güçlü bir şekilde Meclis’e gitmek” dedi.