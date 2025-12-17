İndirim geldi, tabela güncellendi: 17 Aralık benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, sürücülerin yüzünü güldürdü. Küresel petrol piyasalarındaki gerilemenin etkisiyle benzin fiyatlarında bir kez daha indirim yapıldı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Göster Hızlı Özet Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş, küresel petrol piyasalarındaki gerilemeyle sürücüleri sevindirdi.

Benzinin litre fiyatı önce 1 lira 96 kuruş, ardından 77 kuruş daha indirildi.

17 Aralık itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları sırasıyla 51,78 TL, 52,63 TL ve 52,99 TL oldu. Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yeniden gündemde. Döviz kurundaki dalgalanmalarla sık sık değişen fiyatlar, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Dün litre fiyatında 1 lira 96 kuruşluk düşüşün ardından, benzine 77 kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı. 17 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor. İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 51,78 TL Motorin: 53,18 TL LPG: 28,51 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 52,63 TL Motorin: 54,19 TL LPG: 28,40 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 52,99 TL Motorin: 54,56 TL LPG: 28,33 TL

