Yaz meyvesinde kış hasadı başladı: Tarlada 150, tezgahta 300 TL...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin’in Anamur ilçesi, kış aylarında da tarımsal üretimiyle dikkat çekiyor.

Ilıman iklimin etkisiyle birçok üründe hasat devam ederken, çilek üretimi de ilçede giderek yaygınlaşıyor.

Muz üretimiyle öne çıkan Anamur’da, farklı mahallelerde üreticiler kış mevsiminde de çilek yetiştirerek gelir elde ediyor.

Özellikle Güleç Mahallesi’nde çilek, yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

Üreticiler, kış aylarında fideleri soğuktan korumak için özel olarak hazırlanan örtülü alanlarda yetiştiriyor.

Bitkilerin gelişimini tamamlamasının ardından örtüler kaldırılıyor ve açık alanda hasat yapılıyor.

BİR DÖNÜMÜN BEDELİ 150 BİN TL

Bölgede 10 dönümlük bahçesinde üretim yapan Rasim Uktar, çileğin kalitesi ve aromasıyla öne çıktığını ancak üreticinin emeğinin karşılığını almakta güçlük çektiğini İHA’ya anlattı.

Uktar, çilek üretiminin ciddi bir yatırım gerektirdiğine dikkat çekerek, “Çileğin bir fidesi 15 TL. Bir dönüm çileğin ekimi, dikimi ve damlama sistemiyle birlikte maliyeti yaklaşık 150 bin lira. Şu anda çileklerimiz de 130 liraya alıcı buluyor” dedi.

Türkiye’de yıllık çilek üretiminin önemli bir bölümünün Mersin’de yapıldığını belirten üreticiler, ülkedeki yaklaşık 650 bin tonluk üretimin 260 bin tonunun bu bölgeden karşılandığını aktarıyor.

Ancak tarladaki fiyat ile pazar ve marketlerdeki etiketler arasındaki fark dikkat çekiyor. Bahçede 130 liraya satılan çilek, tezgahlarda 250 ila 300 lira arasında alıcı buluyor.