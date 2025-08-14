IQ testi: Hangi musluk kovayı dolduruyor? 10 saniyeniz var…

Görsel bulmacalar, hem çocuklar hem de yetişkinler için zihni geliştiren keyifli bir uğraş olarak öne çıkıyor.

Bu bulmacalar, katılımcıları sıradan düşünce kalıplarının dışına çıkararak yaratıcı ve mantıksal çözümler üretmeye zorluyor.

Kimi zaman gizli nesneleri bulmak, kimi zaman iki resim arasındaki farkı tespit etmek gibi görevler, beynin farklı bölgelerini aynı anda çalıştırıyor.

Uzmanlara göre bu tür zihinsel egzersizler, problem çözme becerisini artırmanın yanı sıra dikkat süresini de uzatıyor.

Bu bulmacada kovayı hangi musluğun doldurduğunu bulmanız isteniyor. Peki, siz verilen süre içinde doğru musluğu bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde 4 farklı birbirine geçmiş boru yer alıyor. Bu borulardan biri kovaya su dolduruyor.

Göreviniz 10 saniye içinde kovayı dolduran musluğu bulmak.

Her boruyu analiz edin. Görüntüde dört boru var. Ama bunlardan sadece biri kovayı dolduruyor.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik.