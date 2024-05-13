Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakolunda teslim olduğunu açıkladı.

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Türkiye'nin en büyük sorunu terör ortadan kaldırılıyor.

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.

Bir güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 teröristin teslim olduğu söylenirken şu ifadelere yer verildi: