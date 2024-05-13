Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

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Türkiye'nin en büyük sorunu terör ortadan kaldırılıyor.
Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.
Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.
Bir güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
2 terörist teslim oldu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 teröristin teslim olduğu söylenirken şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!
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