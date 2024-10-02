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İran'ın İsrail'e attığı füzeler Türkiye'den de görüldü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler Türkiye'den de görüldü İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bazı bölgelerinde ve Mersin kıyılarında net şekilde gözlemlendi.