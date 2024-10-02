İran, İsrail'e yönelik kapsamlı bir füze saldırısı gerçekleştirdi..
Saldırıda atılan yaklaşık 500 füzenin yarısından çoğunun İsrail'e düştüğü bildirilirken, Orta Doğu'da büyük bir kaos yaşanıyor.
İran'ın saldırısı Türkiye'de de bazı noktalarda görüldü.
MERSİN VE KKTC'DE GÖRÜLDÜ
Saldırı, özellikle Akdeniz'de bulunan Mersin ve KKTC'de vatandaşlar tarafından kayda alındı.
KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde net şekilde görüldü.
Ada'nın özellikle doğu kesimlerinden izlenen saldırıların fotoğraf ve videolarını sosyal medya platformlarından paylaşan Kıbrıslılar, savaştan duydukları kaygıyı dile getirdi.
İSRAİL, 233 KİLOMETRE UZAKLIKTA
KKTC'nin güneydoğusunda yer alan İsrail, Karpaz Burnu'na denizden 233 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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