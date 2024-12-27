İş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verdi

İş insanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

İFADE VERİP ADLİYEDEN AYRILDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya organlarında yer alan Saran'ın gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

''Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.''