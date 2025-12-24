İstanbul, Ankara, İzmir… Tarih verildi: 8 derece birden düşecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini güncelledi.

Kurumun hava tahmin uzmanlarından Abdullah Macit, yurt genelini etkilemesi beklenen yeni hava sistemiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Macit, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Türkiye’nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini belirtti.

Bu sistemle birlikte sıcaklıklarda hızlı bir düşüş yaşanacağını ifade eden Macit, özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedilecek soğuklara dikkat çekti.

ORTALAMA 8 DERECE DÜŞECEK

İHA’da yer alan habere göre, Başkent Ankara’da hafta sonu yağışların etkili olacağını belirten Macit, yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Üç büyükşehir için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Macit, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara'da hava sıcaklığı oldukça düşüyor. 10 derece olan hava sıcaklığının hafta sonunda 3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da da cumadan itibaren yağmurumuz başlıyor. İstanbul'da da hava sıcaklığı 8 derece azalacak. İzmir'de de aynı şekilde hafta sonunda sağanak yağış var. Hava sıcaklığı da 17 dereceden 10 dereceye kadar azalmasını bekliyoruz”