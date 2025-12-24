Yağış sonrası barajlarda son durum: İşte 24 Aralık İSKİ baraj doluluk oranları Megakentte etkili olan sağanak yağışlar, su sıkıntısı endişesini bir nebze olsun azaltıp azaltmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar “Barajlar ne kadar doldu, artış var mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel baraj doluluk oranları…