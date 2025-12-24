Yağış sonrası barajlarda son durum: İşte 24 Aralık İSKİ baraj doluluk oranları

- İstanbul'da aralık ayı yağışları baraj doluluk oranlarını artırdı.
- İSKİ verilerine göre, 24 Aralık 2025 itibarıyla ortalama doluluk %17,7 oldu.
- Elmalı Barajı %52,97 ile en dolu baraj, Pabuçdere ise %2,57 ile en düşük seviyede.
İstanbul’da aralık ayıyla birlikte yağışlar da etkisini artırdı.
Uzun süredir yakından takip edilen baraj doluluk oranları, kış yağmurlarının ardından yeniden mercek altına alındı.
24 Aralık 2025 tarihli güncel veriler yağışların su seviyelerine ne ölçüde yansıdığını ortaya koydu.
Kent genelinde “Barajlar yeterince doldu mu? Güncel baraj doluluk oranları kaç oldu?” sorusu yanıt arıyor.
24 ARALIK BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan 24 Aralık 2025 tarihli verilere göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 17,7 olarak ölçüldü.
1-Elmalı Barajı: %52,97
2-Darlık Barajı: %27,65
3-Istrancalar Barajı: %24,19
4-Terkos Barajı: %18
5-Ömerli Barajı: %17,44
6-Büyükçekmece Barajı: %16,58
7-Sazlıdere Barajı: %14,67
8-Alibey Barajı: %11,78
9-Kazandere Barajı: %2,79
10-Pabuçdere Barajı: %2,57