İstanbul Cevizlibağ'da iş makinesi yandı: Trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Cevizlibağ mevkiinde, E5'te sabah saatlerinde yangın meydana geldi.

Seyir halinde olan bir iş makinesi, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Araç alevlere teslim olurken, trafikte de uzun araç kuyruğu oluştu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İŞ MAKİNESİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin çalışması ve yolda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Olayda yaralanan olmazken iş makinesi kullanılamaz hale geldi.