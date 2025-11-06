İstanbul Cevizlibağ'da iş makinesi yandı: Trafikte yoğunluk oluştu

- İstanbul Cevizlibağ'da bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
- Trafikte yoğunluk oluştu ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
- Yangın sonrası iş makinesi kullanılamaz hale geldi, ancak yaralanan olmadı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Cevizlibağ mevkiinde, E5'te sabah saatlerinde yangın meydana geldi.
Seyir halinde olan bir iş makinesi, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
YOĞUN TRAFİK OLUŞTU
Araç alevlere teslim olurken, trafikte de uzun araç kuyruğu oluştu.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İŞ MAKİNESİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin çalışması ve yolda oluşan trafik havadan görüntülendi.
Olayda yaralanan olmazken iş makinesi kullanılamaz hale geldi.